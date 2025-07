Sono iniziati mercoledì 16 luglio i lavori per la realizzazione di un teatro all’aperto in via Ferdinando Cafiero, nell’area ex Dipaola – ex Lidl.

I lavori prevedono la realizzazione di un teatro all’aperto con palcoscenico, strutture fisse, platea, gradinata, servizi per gli spettatori. In particolare sarà effettuata l’eliminazione delle murature e delle recinzioni verso via Cafiero così da aprire completamente il sito alla fruizione del pubblico, la creazione di un’area a verde sotto Mura San Cataldo con allestimento di sedute in muratura, aiuole con tappeto erboso, arbusti e alberature con relativo impianto di illuminazione pubblica.

Il costo complessivo dell’opera è di €2.200.000 finanziamento con fondi P.N.R.R.).

I lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni Generali Di Santo di Andria che dovrà completare la realizzazione entro il termine di 365 giorni naturali consecutivi.

“Ancora una volta – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – rispondo con i fatti ai chiacchierologi di turno. Siamo stati accusati di aver lasciato cadere nel dimenticatoio quell’intera area a ridosso del Castello mentre, invece, lavoravamo per completare l’iter amministrativo e burocratico non solo per dirimere la questione aperta con la Lidl (definitivamente risolta), ma anche per dare il via il prima possibile alla realizzazione di questo piccolo gioiello destinato a diventare luogo di cultura e socializzazione per la nostra comunità. Preciso, inoltre, che, sempre nell’abito dei fondi P.N.R.R., stiamo per emanare il decreto di occupazione d’urgenza di una palazzina ex Eni (Progetto Lotto B della Sfida del Borgo) per la realizzazione dei servizi attinenti al teatro all’aperto (bagni, caldaie, ecc). Concludo con un doveroso ringraziamento alla Soprintendenza Archeologica e Belle arti, agli uffici tecnici comunali e alla dirigenza della LIDL, tutti impegnati, per la propria parte e funzione, nel raggiungimento di questo importante obiettivo”.