Coalizione Civica Barletta accoglie con convinzione le due richieste avanzate negli scorsi giorni rispettivamente dall’Associazione Italia–Palestina e dall’associazione Igino Giordani, al Sindaco di Barletta per il conferimento della cittadinanza onoraria alla dottoressa Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

In un momento storico in cui il rispetto del diritto internazionale e la difesa dei diritti umani subiscono gravi minacce e attacchi, riteniamo che il nostro Comune debba assumere una posizione chiara a tutela dei valori costituzionali di pace, giustizia e solidarietà.

La dottoressa Albanese, attraverso il suo impegno e i suoi report dettagliati, ha dato voce alle popolazioni palestinesi colpite da violazioni sistematiche dei diritti umani. Il recente rapporto “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” ha posto sotto i riflettori responsabilità gravi e ha contribuito ad accrescere la consapevolezza internazionale su ciò che accade nei territori occupati.

Le sanzioni statunitensi contro di lei rappresentano un pericoloso precedente e un tentativo inaccettabile di intimidire chi, con serietà e rigore, denuncia crimini internazionali. Difendere Francesca Albanese significa difendere la libertà di espressione, l’autonomia delle Nazioni Unite e il diritto dei popoli alla verità e alla giustizia.

Per queste ragioni, Coalizione Civica si farà promotrice nei prossimi giorni di una proposta formale da sottoporre al Consiglio Comunale per:

Conferire la cittadinanza onoraria alla dottoressa Francesca Albanese come segno di riconoscimento per il suo lavoro e per l’impegno nella tutela dei diritti umani;

Invitarla ufficialmente a Barletta per un incontro pubblico in cui possa condividere con la cittadinanza il proprio contributo e la propria esperienza presso le Nazioni Unite;

Esprimere in forma ufficiale la solidarietà del Comune di Barletta nei confronti della dottoressa Albanese e di tutti coloro che, nelle sedi internazionali, operano per la pace.

Siamo convinti che le istituzioni di Barletta, città di storia e cultura, già resasi protagonista di numerose azioni e manifestazioni di solidarietà nei confronti dei popoli oppressi e di chi difende i diritti umani, non possano voltarsi dall’altra parte e hanno il dovere morale di essere al fianco di chi, anche a costo di subire attacchi, sceglie la strada della verità e della giustizia.