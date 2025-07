Dal 28 luglio fino al 30 settembre 2025 sono in programma lavori per la posa di cavi elettrici (con manomissione della sede stradale) su alcuni percorsi urbani.

In particolare saranno interessate: via Beccaria e traverse interne, via Zanardelli e traverse interne, via Sella, via Patalini, via Alighieri, via Petrarca e via Boccaccio.

Sui percorsi elencati, in base a un’ordinanza dirigenziale emanata oggi dall’Ufficio Tecnico del Traffico dell’Ente civico sarà istituito, in tutti i giorni in cui saranno in atto le opere di scavo, il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, dalle ore 07.30 alle ore 17 a tutte le categorie di veicoli.

La ditta esecutrice, organizzando la segnaletica provvisoria in prossimità del cantiere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, avrà facoltà di gestire obblighi e divieti seguendo lo stato d’avanzamento dei lavori, modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative.