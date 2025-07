Un’azione congiunta straordinaria, pianificata dall’amministrazione comunale di Barletta, dalla Bar.S.A. S.p.A. e dall’ANAS, ha consentito sabato scorso di ripulire dai rifiuti abbandonati da ignoti (di cui è sicuramente misurabile l’inciviltà e lo sprezzo per le basilari regole della civile convivenza), lungo la SS 16 Bis, le piazzole comprese tra le uscite Boccadoro e Canne della Battaglia.

Sono stati rinvenuti circa 15 quintali di rifiuti tra cui numerosi pneumatici e materiali ingombranti di vario genere. ANAS, come da intese con l’ing. Sciancalepore, ha provveduto alla prima fase dell’intervento accumulando i rifiuti e depositandoli ai margini della carreggiata. Bar.S.A., con la loro rimozione, ha completato le operazioni di conferimento in discarica.

“Ancora una volta – fa notare il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito – occorre segnalare la condotta assolutamente inqualificabile da parte di chi scambia gli spazi pubblici per discariche a cielo aperto, con conseguente danno ambientale. Accogliere visitatori e turisti con delle strade statali ridotte al rango di pattumiere è inammissibile, è un esempio di inciviltà, un danno di immagine che non possiamo permetterci. Abbiamo voluto restituire, in collaborazione istituzionale con ANAS, pulizia e decoro ad un tratto di nostra competenza territoriale. Contiamo adesso su comportamenti decisamente più corretti”.