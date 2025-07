Spostarsi di pochi chilometri sulla cartina geografica, senza abbassare di un millimetro l’asticella delle ambizioni: è l’operazione fatta da Nicola Strambelli. Il mago barese, 37 candeline da spegnere a settembre, riparte da Canosa e dall’Eccellenza pugliese dopo un’annata da protagonista a Barletta. Ci sono 21 reti e 16 assist nel fatturato 2024/25 di Strambelli, numeri fondamentali per il ritorno in D dei biancorossi. Un’esperienza messa alle spalle, racconta il numero 10 a Telesveva, con amarezza per il finale e riconoscenza per il percorso.

Strambelli ha scelto il Canosa, club che punta a migliorarsi. Concetto che per una squadra arrivata in finale playoff coincide con una sola voce: promozione diretta. L’ex fantasista tra le altre di Fidelis Andria, Matera e Reggina ha ben chiaro il suo ruolo nel gruppo allenato da Francesco Modesto.

A Canosa ritroverà anche Matteo De Gol, altro protagonista della stagione a Barletta. Strambelli è pronto a scrivere un altro capitolo della sua carriera, senza rimorsi e con la volontà di divertirsi ancora con il pallone tra i piedi.