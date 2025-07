L’Unità operativa complessa di Oncologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, diretta dal dott. Gennaro Gadaleta-Caldarola, è risultata vincitrice del “Bando Fellowship”, volto a sostenere e finanziare dei progetti di ricerca scientifica e socio-assistenziale nel campo delle malattie infettive, epatiche, oncologiche ed ematologiche, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e dell’assistenza terapeutica dei pazienti.

Il progetto presentato dall’UOC di Oncologia di Barletta è intitolato “Supporto nutrizionale integrato e personalizzato per pazienti affetti da carcinoma mammario metastatico HER2 negativo”. Obiettivo il miglioramento della qualità di vita e dell’aderenza alle cure dei pazienti in trattamento per un carcinoma mammario avanzato HER2 negativo.

“Attraverso un gruppo di lavoro interdisciplinare – spiega il dott. Gadaleta – composto da Oncologi, Dietisti e Chinesiologi, intendiamo creare un algoritmo di gestione multidisciplinare integrata, che permetta di individuare i pazienti a maggior rischio di malnutrizione tramite la valutazione di variabili cliniche, bioumorali e bioimpedenziometriche, e di supportarli nel raggiungimento e nel mantenimento di uno stato nutrizionale ottimale. Inoltre, l’educazione e il counselling nutrizionale permetteranno di supportare il paziente e il caregiver con consigli dietetici appropriati, migliorando la qualità di vita del paziente, minimizzando la tossicità gastrointestinale legata alle terapie oncologiche e ottimizzando l’aderenza alle terapie. La rilevazione basale e periodica dello stato nutrizionale consentirà di identificare precocemente i pazienti malnutriti in trattamento oncologico attivo ed avviare tempestivamente un adeguato e personalizzato supporto nutrizionale, ottimizzando il processo di cura e di supporto. All’interno del progetto, che partirà in autunno, saranno anche organizzati incontri informativi ed educativi aperti e rivolti ai pazienti e ai caregivers, guidati da personale specializzato nel supporto nutrizionale in Oncologia”.