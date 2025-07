Bar.S.A. S.p.A. avvisa l’intera cittadinanza di Barletta che sia l’eco centro “Arcobaleno” sito in via Callano 61 che l’eco centro “Parco degli ulivi” sito in via dei Salici 93, resteranno chiusi nelle ore pomeridiane per l’intero mese di agosto 2025.

I servizi previsti da entrambi gli eco centri saranno dunque disponibili esclusivamente negli orari previsti mattutini, per l’intero mese di agosto.

Le aperture pomeridiane riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 1 settembre 2025, per entrambi i siti.