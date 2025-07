Torna per la sua terza edizione l’atteso evento estivo Moda sotto le Stelle, che quest’anno si presenta con un tema evocativo: Radici di Stile. Una serata suggestiva, dove moda, arte e tradizione si incontrano sotto il cielo estivo, nel cuore di Turi, lungo via XX Settembre, domenica 3 agosto a partire dalle ore 20.30.

Organizzato da Turpuglia con il patrocinio e il contributo del Comune di Turi, l’evento celebra la creatività e l’identità del territorio attraverso le opere di sei realtà artigianali che fondono passione, stile e memoria.

«Sostiene Miuccia Prada che la moda sia un linguaggio istantaneo – afferma il sindaco di Turi Giuseppe De Tomaso –. Vestirsi è presentarsi con un biglietto da visita incorporato: lo stile racconta chi siamo. Turi è orgogliosa di riproporre una sfilata al femminile che rappresenta il meglio delle nostre boutique cittadine. Auguro una serata da sogno a tutti gli organizzatori e alla presentatrice Rossana De Grisantis, perché la moda sa far sognare».

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore alla cultura Teresa De Carolis, che sottolinea l’anima del progetto: «Moda sotto le Stelle – Radici di Stile nasce per dare visibilità e slancio al comparto moda, esaltando i brand del nostro territorio. È importante dare voce a tutte le attività produttive, dimostrando vicinanza a chi ha investito in questa comunità con dedizione e sacrificio. Gli abiti da sposa storici presenti sono opere d’arte che meritano di essere ammirate e conservate stabilmente. Le nostre radici e la nostra storia non devono finire nel dimenticatoio: sono il vettore che ci permette di andare avanti, rimanere uniti e trasmettere orgoglio e tradizioni alle future generazioni».

Le boutique e le sartorie protagoniste di questa edizione sono:

– Ste.De.Pa di Davide Sabino

– Cheresia di Giovanna Cassandra

– La Merceria di Teresa Violante

– Valentini Moda di Valentini Costanza

– La Sartoria di Rosmy di Baccaro Rosmary

– Il Labirinto – Sartoria Artigianale di Angela Carbonara

Un sincero ringraziamento va ai professionisti del trucco e parrucco, la cui maestria valorizzerà ogni dettaglio della sfilata e renderà la serata indimenticabile:

Centri estetici

– Estetica di Emanuela Cistulli

– Beauty Room di Federica Carbotti

Parrucchieri

– Alterego Parrucchieri di Ilaria Valentini

– LD Tonsor Club di Luca Dell’Area

– Barberia N°24 di Vincenzo Pedone

Un grazie speciale al fiorista Andrea Saffi, la cui arte floreale contribuirà a rendere magica l’atmosfera dell’evento.

Tra sfilate, performance e installazioni, il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera sospesa nel tempo. Alcune creazioni nuziali storiche verranno esposte in forma di installazione, simboli eterni e memoria condivisa delle maestranze sartoriali turesi.