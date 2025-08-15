Non è passata inosservata a diversi nostri lettori un’abitudine esibita dai parcheggi per auto e moto a pagamento sul litorale di Ponente a Barletta tra il 14 e il 15 agosto. La tariffa per il posteggio, solitamente pari a tre euro per la fascia oraria che va dalle 20 alle 2 di notte, è infatti stata aumentata per l’occasione a cinque euro. «Notte di Ferragosto – fascia unica 5 euro» si leggeva nel cartello d’ingresso. Come se il fatto di uscire nella serata del 14 agosto, una delle più gettonate dell’estate, sia una motivazione giusta per far pagare un supplemento a chi si muove a bordo delle proprie automobili. Il film si è ripetuto nella giornata del 15 agosto, quando gli utenti dei tanti lidi posizionati sul litorale hanno scoperto di dover pagare cinque euro – ancora la famosa «tariffa unica» del giorno prima – per parcheggiare. A richiesta di indicazioni e spiegazioni, la risposta fornita è stata «è Ferragosto». Una forzatura dettata dalla volontà di approfittare dell’occasione festiva, che porta in tanti a uscire e accettare le tariffe, o un’opportunità avallata dalle concessioni comunali che assegnano le aree di sosta? In attesa di spiegazioni e risposte a una lecita domanda, non passa inosservata una variazione di prezzi che fa rumore.