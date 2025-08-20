L’avvocato Michele Cianci, presidente dell’OAP, lancia un duro attacco contro una parte dei cittadini e dei politici della città pugliese, definendoli «davvero strani» per le recenti polemiche sulla tutela del fratino e sul concerto Jova Beach.

Cianci si scaglia contro coloro che hanno sollevato «accuse violenti» per la costa riservata al piccolo uccello migratore, arrivando addirittura a scrivere in Procura e in Prefettura per tutelare il rappresentante temporaneo di Legambiente. L’avvocato ironizza sul fatto che quest’ultimo abbia affermato, senza mai essere smentito, che lungo i tre chilometri di costa dedicata al fratino «solo lui può prendere il sole con il suo sdraio».

Il presidente dell’ordine forense critica duramente anche chi propone di spostare il concerto allo stadio, definendo la proposta «ridicola». «Se fossero attenti, capirebbero che Jova Beach si chiama così perché, evidentemente, non si può fare negli stadi, altrimenti lo avrebbero chiamato Jovastadio», argomenta Cianci con sarcasmo.

Sul fronte economico, l’avvocato respinge le accuse di chi sostiene che l’evento non porterebbe ricchezza alla città, spiegando ai «nuovi economisti di Facebook» che «due sono i fattori che determinano i prezzi: domanda e offerta». Secondo Cianci, chi critica l’aumento dei prezzi di bed & breakfast durante l’evento dimostra di non comprendere le dinamiche di mercato.

Ma è soprattutto sul tema ambientale che l’avvocato esprime la sua indignazione più profonda. Cianci si chiede dove fossero questi cittadini «quando abbiamo fatto le manifestazioni per le aziende insalubri» e «quando abbiamo contestato l’incremento delle discariche locali». Il presidente dell’ordine denuncia l’assurdità di consumare energie «per le sterpaglie pro fratino e non per la salute e l’incremento delle patologie collegate all’inquinamento».

Secondo Cianci, il fratino «si riprodurrà anche se si spostasse il luogo per il deposito delle uova», mentre «la salute colpita dall’inquinamento non si potrà più recuperare». L’avvocato conclude il suo intervento con un appello diretto: «Svegliatevi e non pensate solo alle battaglie politiche per raccattare voti, pensate alla nostra e alla vostra salute, perché questo è il vero problema di noi cittadini».