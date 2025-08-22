Numerosi cittadini della provincia di Barletta-Andria-Trani stanno partecipando al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli che si svolge a Rimini dal 22 al 27 agosto. L’edizione 2025 ha come titolo «Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi», un tema particolarmente significativo in un momento storico caratterizzato da turbolenze e guerre diffuse.

Il Meeting, pur appartenendo alla storia del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, rappresenta un appuntamento che va oltre i confini religiosi. Come ogni anno, l’evento richiama partecipanti da tutto il mondo, inclusi numerosi rappresentanti del territorio pugliese.

«Il Meeting pur appartenendo alla storia del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione è comunque patrimonio non solo di chiunque abbia a cuore il cammino della Chiesa ma di tutta la comunità umana, considerando che gran parte dei partecipanti è di ogni fede e nazionalità», dichiara Angelo di Barletta, presente in questi giorni a Rimini.

Il cittadino barlettano sottolinea il valore universale dell’iniziativa: «È la storia di un incontro con Cristo che, ancora oggi, questa mattina stessa, ci dona la voglia, il senso e il gusto di vivere. Il Meeting testimonia che è possibile che le diversità si incontrino e confrontino».

Per coloro che non possono recarsi fisicamente a Rimini, è disponibile un’applicazione che permette di seguire in streaming tutti gli eventi della manifestazione. Questa possibilità tecnologica consente anche ai cittadini della BAT rimasti a casa di partecipare virtualmente a un evento che ogni anno attira migliaia di persone da tutto il mondo.

L’amicizia fra i popoli, tema centrale del Meeting, assume particolare rilevanza in un periodo storico segnato da conflitti internazionali e tensioni geopolitiche, rendendo ancora più significativa la partecipazione di rappresentanti di diverse nazionalità e confessioni religiose.