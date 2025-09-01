È in programma a Barletta, alle ore 10 di martedì 2 Settembre 2025, nella Sala Giunta del Palazzo di Città, la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’Intesa siglato tra l’Amministrazione comunale e il consiglio provinciale Ordine Consulenti del lavoro BAT per la verifica dei costi della manodopera negli appalti pubblici. Interverranno, con il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’Assessore e la Dirigente comunale ai Contratti, Gare e Appalti, rispettivamente Pier Paolo Grimaldi e Caterina Navach, il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro Provincia BAT e promozione ASSE.CO. Francesco Giusto.