È la settimana dei grandi appuntamenti in casa Barletta. Mercoledì sera alle 20 lo stadio Puttilli ospiterà la presentazione ufficiale della rosa 2025/26 a disposizione di Massimo Pizzulli. Domenica pomeriggio tappa a Francavilla Fontana per l’esordio in campionato sul campo della Virtus. Tra i volti più attesi dell’appuntamento con la città c’è Giuseppe Coccia, jolly 32enne arrivato dal Cerignola e tornato in D a otto anni dall’ultima volta.

228 partite, nove gol e 10 assist. Questi i numeri di Coccia nel calcio professionistico. Capace di giocare da terzino o esterno alto a destra e da mezzala, l’ex Audace e Potenza aggiunge alla rosa di Pizzulli esperienza, gamba e fame. L’album dei ricordi è ricco di bei momenti da custodire.

Esordio ufficiale in campionato domenica alle 17 alla Nuovarredo di Francavilla Fontana, partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social con #Semprefuoriperilcalcio. Avvio in salita, quello disegnato dal calendario: a seguire ci saranno Fidelis Andria in casa e Sarnese in trasferta. Equilibrio, assicura Coccia, è la parola chiave.

Il servizio.