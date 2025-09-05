Nove nuove palme sono state donate al Comune di Barletta dall’hotel La Terrazza e dal locale Lumina. I ringraziamenti del Sindaco Cannito:

«Ho appreso con vero piacere della donazione di nove palme (tipo Washingtonia) da parte dell’hotel La Terrazza e del locale Lumina.

Le palme sono state già piantate nelle conche vuote e ornano i marciapiedi della Litoranea di Levante nei pressi dei due locali. Ringrazio vivamente i titolari dei due locali per la sensibilità dimostrata nel compiere un gesto gratuito di cui godrà tutta la

cittadinanza.

Il mio invito e auspicio è che in tanti, spinti da analogo spirito e sentimento civico, vogliano seguire questo esempio di generosità per rendere la nostra Barletta sempre più bella».