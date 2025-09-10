A Barletta presto disponibili due nuove colonnine con defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione. Saranno installate in piazza Caduti in guerra (angolo via Ferdinando D’Aragona) e in piazza Marina davanti al Comando della Guardia di Finanza. I defibrillatori, apparecchiature provvidenziali in caso di arresto cardiaco, sono un obiettivo del progetto “Cuore nostro Barletta città cardioprotetta”, promosso da MG Comunication S.r.l. con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il sostegno di alcune attività commerciali.

Alla cerimonia inaugurale, alle ore 16 di mercoledì 10 Settembre 2025, interverrà il Sindaco Cosimo Cannito insieme ai rappresenti della MG Comunication S.r.l. e gli imprenditori aderenti all’iniziativa.

“Cuore nostro Barletta città cardioprotetta”, prevede tra le proprie finalità anche la mappatura della dislocazione dei defibrillatori presenti sul territorio urbano, l’App gratuita “Cuore nostro” dove saranno inseriti tutti i siti cardioprotetti esistenti individuabili attraverso la geolocalizzazione e corsi formativi BLSD, per apprendere le manovre di rianimazione e l’uso del defibrillatore.

“È un progetto basilare per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini – afferma il Sindaco Cannito – che l’Amministrazione comunale ha inteso condividere volentieri. Importantissimo che in città sia presente una rete di soccorso, sempre più ampia, tempestiva e integrata con il servizio 118 grazie a queste postazioni, e che contemporaneamente si sviluppi una cultura e una formazione adeguata al loro utilizzo. In questo modo l’istituzione comunale riconosce e sostiene attivamente il diritto alla salute dei cittadini sul territorio comunale”.