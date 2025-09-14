Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Sindaco Cannito per l’inizio del nuovo anno scolastico:

«Cari studenti, docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo e genitori, con l’avvio del nuovo anno scolastico desidero rivolgere a tutti voi il mio più sincero augurio di buon lavoro e di crescita serena.

Ringrazio di cuore il corpo docente, i dirigenti, il personale scolastico e le famiglie per l’impegno quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale, che rende possibile il percorso di formazione di crescita culturale dei nostri giovani.

A loro va il mio incoraggiamento più forte: affrontate con entusiasmo le sfide di quest’anno, coltivate curiosità, costruite relazioni umane improntate al dialogo e alle accettazioni delle diversità nonché senso civico, perché il futuro della nostra città dipende dalla vostra passione e dal vostro impegno.

Con l’augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni, di apprendimento, vi saluto con stima e vicinanza».