Il Settore Servizi Scolastici del Comune di Barletta comunica che martedì 16 settembre 2025  sarà avviato il Servizio di Trasporto Scolastico per l’Anno Scolastico
2025/2026. Il servizio è rivolto a:
•       alunni con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di 1° grado;
•       alunni residenti in territorio extraurbano che frequentano la scuola  dell’infanzia e dell’obbligo;
•       studenti con disabilità che frequentano gli istituti secondari di 2° grado.

Le modalità di svolgimento del servizio prevedono il prelievo e  l’accompagnamento degli alunni beneficiari presso i rispettivi domicili,  con l’ausilio di appositi “assistenti scuolabus”. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al Settore Servizi  Scolastici al numero 0883/516732.

