Il Settore Servizi Scolastici del Comune di Barletta comunica che martedì 16 settembre 2025 sarà avviato il Servizio di Trasporto Scolastico per l’Anno Scolastico

2025/2026. Il servizio è rivolto a:

• alunni con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;

• alunni residenti in territorio extraurbano che frequentano la scuola dell’infanzia e dell’obbligo;

• studenti con disabilità che frequentano gli istituti secondari di 2° grado.

Le modalità di svolgimento del servizio prevedono il prelievo e l’accompagnamento degli alunni beneficiari presso i rispettivi domicili, con l’ausilio di appositi “assistenti scuolabus”. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al Settore Servizi Scolastici al numero 0883/516732.