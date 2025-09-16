Cattive notizie per il centrocampo del Barletta. Gli esami strumentali svolti nella giornata di martedì hanno rivelato una lesione del legamento crociato del ginocchio destro per il numero 27 biancorosso, andato ko in un contrasto con l’andriese Giorgione nel corso del derby giocato con la Fidelis al Puttilli. Nelle prossime ore, in base ai confronti con alcuni specialisti, si capirà la necessità di un intervento chirurgico. Tempi di stop compresi tra i 3 e i 6 mesi in base alla scelta che sarà presa. Guadalupi era già andato ko al ginocchio destro tre anni fa, ai tempi del Nardò.