Si è concluso il servizio bus notturno, gratuito e sperimentale per l’estate 2025, istituito per collegare la città con i lidi di Levante e Ponente. L’iniziativa, realizzata dal Comune di Barletta d’intesa con la Scoppio Autolinee S.r.l., gestore del servizio di trasporto pubblico locale, presenta un bilancio positivo che premia la scelta di progettarlo in relazione all’esigenza di sicurezza giovanile per l’esodo notturno, soprattutto dalla periferia verso le mete del divertimento e viceversa.

«Nel trimestre – affermano il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana Maria Anna Salvemini -, il servizio ha contato circa 10.500 utenti che ne hanno beneficiato gratuitamente grazie all’utilizzo, da parte della Pubblica Amministrazione, dei chilometri ancora disponibili nell’ambito del trasporto pubblico cittadino.

È stato un progetto vincente, molto apprezzato da ragazze, ragazzi e genitori, per cui è stato necessario il raddoppio delle navette ad Agosto, quando alta è l’affluenza verso i luoghi di svago. Per il futuro – concludono Sindaco e Assessora – contiamo di strutturare il servizio, valutando anche le contromisure alle criticità come le condotte irresponsabili di alcuni fruitori all’interno del bus o l’inciviltà di automobilisti che, parcheggiando in divieto, hanno sovente ostacolato il transito del bus con conseguente intervento delle Forze dell’ordine».