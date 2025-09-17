Il Settore Welfare del Comune di Barletta, anche per questa annualità, avvierà il progetto “l’Apparenza Inganna“, iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione contro le truffe alle persone anziane.

A partire dal 17 settembre saranno avviate una serie di attività mirate a:

· informare e sensibilizzare la cittadinanza sui rischi legati alle truffe, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili;

· diffondere buone pratiche di prevenzione e comportamenti da adottare in situazioni sospette o potenzialmente pericolose;

· rafforzare il senso di comunità e il sostegno intergenerazionale per la sicurezza e la tutela degli anziani.

Nel corso delle prossime settimane saranno organizzati incontri pubblici, sportelli informativi e attività formative, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, associazioni del territorio e operatori sociali. Le iniziative saranno gratuite e aperte alla cittadinanza, con particolare attenzione alla partecipazione degli anziani e delle loro famiglie.

Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione delle seguenti realtà associative:

– Croce Rossa Italiana – Comitato di Barletta, con sede in Via Gentileschi 24/26;

– Ambulatorio Popolare di Barletta, con il coinvolgimento dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) – Sezione di Barletta, presso le sedi di Piazza Plebiscito n. 16 e Piazza Conteduca n. 1. Ulteriori dettagli delle iniziative saranno diffusi tramite i canali istituzionali del Comune di Barletta.