Il Settore Welfare del Comune di Barletta rende nota la proroga dei termini per la presentazione delle domande di accesso al “Patto di Cura” della Regione Puglia, per le annualità 2025–2026. La misura è destinata a sostenere le persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienti, per l’assunzione di una figura professionale con contratto collettivo nazionale di Lavoro Domestico della durata minima di 12 mesi.

L’importo della sovvenzione è di € 1.200,00 al mese, in caso di assunzione diretta, e di € 1.250,00, in caso di assunzione indiretta tramite Agenzia del lavoro, per massimo 16 mensilità a decorrere dal 01/09/2025 e fino al 31/12/2026. La spesa complessiva massima è pari ad € 19.200,00 nel primo caso e di € 20.000,00 nel secondo. I richiedenti, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso, possono presentare domanda fino alle ore 12:00 del 23 Settembre 2025, esclusivamente attraverso la piattaforma on line raggiungibile dal link: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it