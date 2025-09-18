Il 22/09/2025 ore 18.30, presso il bar “Colibrì” in viale Regina Elena a Barletta, si terrà la presentazione ufficiale di “Rete Civica” un nuovo movimento politico nata con l’obiettivo di diventare laboratorio politico, incubatore di idee promuovere e favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali, propositivi e partecipativi della vita politica della città di Barletta.
La presentazione del progetto rappresenta il primo momento pubblico di un percorso che intende favorire la costruzione di una rete di idee, competenze ed esperienze, orientata alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità barlettana che merita una città degna di essere capoluogo di provincia.
Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Antonella Filannino, verranno illustrati i principi ispiratori, gli obiettivi e le peculiarità del movimento ma anche le attività previste per i prossimi mesi.
Giuseppe Calabrese
Raffaele Patella
Giuseppe Di Bari
Cosimo Damiano Matteucci