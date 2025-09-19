Nell’ambito delle iniziative promosse per la ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, si terrà

mercoledì 24 settembre alle ore 10:30, presso l’auditorium del Liceo Scientifico “Cafiero” di

Barletta, la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore alla memoria di tre cittadini del

territorio deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Nel corso della giornata, introdotta dai saluti istituzionali del Dirigente Scolastico del Liceo “Cafiero” di Barletta Rosanna Diviccaro, del Prefetto di Barletta Andria Trani Silvana

D’Agostino e del Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, è previsto un intervento di

Giacomo Colaprice, docente di lettere e dottorando in Storia Contemporanea all’Università

di Bari, sulla resistenza degli Imi pugliesi ed una riflessione degli studenti della classe 5^D

del Liceo “Cafiero” sull’eredità morale degli Internati Militari Italiani.