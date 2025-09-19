Il trasporto pubblico di Barletta si potenzia con una coppia di nuovi mezzi che la ditta “Paolo Scoppio e figlio autolinee S.r.l.”, affidataria del servizio, metterà in esercizio sulle strade cittadine.

Trattasi di due Otokar di ultima generazione alimentati a metano, ciascuno da 89 posti complessivi (24 seduti e 65 in piedi la loro distribuzione) più conducente, dotati di pedana per disabili.

La cerimonia inaugurale con benedizione dei bus da parte del parroco Don Mauro Dibenedetto è prevista alle ore 10 di domenica 21 Settembre 2025, dinanzi al Palazzo di Città. Interverranno, con il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’Assessora regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Debora Ciliento e l’Assessora comunale alla Polizia Locale Maria Anna Salvemini.

Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, sottolinea come: «Il rinnovamento del parco mezzi punta ad ampliare l’utenza del trasporto pubblico locale e ad incentivare, in generale, una maggiore e più confortevole fruizione del servizio. È un ottimo risultato concretizzatosi grazie alla perfetta interazione tra la Regione Puglia, l’Amministrazione comunale e la ditta Paolo Scoppio e figlio autolinee S.r.l.».