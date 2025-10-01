Il Comune di Barletta informa che da oggi, 1° Ottobre 2025, riparte il Servizio per l’Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica degli alunni con disabilità, previsto tra gli interventi del V Piano Sociale di Zona.

Il servizio costituisce un pilastro fondamentale per la costruzione di una società equa e inclusiva, capace di garantire pari opportunità e di valorizzare le differenze come risorsa per l’intera comunità scolastica. Il servizio sarà attivo presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale e si propone di sostenere il diritto allo studio, promuovendo lo sviluppo delle potenzialità individuali e la piena partecipazione degli alunni con disabilità nel percorso educativo.

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono stati ammessi al servizio tutti gli alunni con disabilità in possesso dei requisiti di accesso. Attraverso il supporto di personale qualificato e progettualità mirate, saranno favoriti apprendimento, comunicazione, socializzazione, autonomia personale e relazionale degli alunni, in stretta sinergia con gli insegnanti di sostegno e i docenti curriculari.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, in coerenza con il calendario scolastico ad esclusione dei giorni festivi.

Per informazioni sul servizio è possibile contattare il Segretariato sociale tel. 0883/516782.