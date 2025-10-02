A seguito della dichiarazione di gara deserta relativa alla precedente procedura di affidamento, è stata ripubblicata nella sezione Portale Appalti e Contratti del sito istituzionale del Comune di Barletta (https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), la nuova procedura di gara relativa all’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura ex art. 50 comma 1 del d.lgs. 31.03.2023, n. 36 – attraverso il Portale Appalti&Contratti – per l’affidamento del noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di luminarie per le festività natalizie 2025/2026.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara dovranno inviare la manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modello predisposto da questa stazione appaltante, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria riportati nel predetto avviso.

La Stazione Appaltante non intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la scelta del miglior preventivo: saranno, pertanto, prese in esame tutte le manifestazioni di interesse pervenute, in esito al presente avviso, trasmesse da operatori economici che dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti.

La procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le manifestazioni di interesse presentate attraverso la piattaforma telematica di questo ente (portale Appalti&Contratti). Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o di qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 04/10/2025.