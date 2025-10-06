Siglato dall’Amministrazione comunale di Barletta l’accordo con la Regione Puglia per facilitare il processo di transizione al digitale attraverso lo strumento della rete regionale dei responsabili della suddetta transizione di comuni, province e città metropolitana.

Il Comune di Barletta ha raccolto l’esigenza di fare rete espressa già da 49 amministrazioni locali e provinciali della Puglia che hanno aderito all’iniziativa in occasione del 2° raduno dei Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) della Puglia, tenutosi a Bari il 16 Luglio 2025, proponendo alla Regione (in data 18 Luglio) un protocollo d’intesa per la costituzione della rete degli RTD per l’interoperabilità amministrativa e il rafforzamento delle competenze. La Regione Puglia ha accettato la proposta e approvato con DGR 1206 dell’11 Agosto 2025 lo schema di accordo al quale il Comune di Barletta ha aderito con Delibera di Giunta n. 270 del 3 ottobre 2025.

Un altro passo è stato così compiuto verso la standardizzazione dei servizi digitali rivolti ai cittadini, l’innovazione degli strumenti a disposizione degli operatori della pubblica Amministrazione comunale e provinciale della nostra regione e la razionalizzazione della spesa per servizi informatici.

Un traguardo importante dell’Amministrazione comunale, raggiunto grazie al lavoro del team del settore agenda digitale dell’Ente e allo spirito di collaborazione interna che si è consolidato fra tutti coloro che vi operano.