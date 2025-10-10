Il Settore Welfare rende noto che il Comune di Barletta è stato ammesso al finanziamento ministeriale relativo all’avviso pubblico “Insieme si vince”.

L’obiettivo è promuovere interventi, da realizzare con il Centro Servizi per le Famiglie comunale “Origami”, in favore delle persone di minore età, vittime o potenziali vittime di violenza sessuale, nonché a sostegno delle loro famiglie e degli adulti di riferimento, attuando:

– iniziative di informazione e sensibilizzazione (rivolte a genitori, famiglie, insegnanti e minorenni), per promuovere la conoscenza del fenomeno dell’abuso sessuale dei minori, online e offline, e l’identificazione precoce di segnali di rischio;

– percorsi di educazione digitale dei minorenni, dei genitori e degli adulti di riferimento, anche attraverso il potenziamento di iniziative già avviate all’interno del Centro per la famiglia, ai fini della prevenzione di ogni forma di abuso e violenza sessuale online.

Pertanto, il Comune di Barletta attraverso il potenziamento del Centro Servizi per le Famiglie comunale “Origami”, conferma il proprio impegno nella tutela dei minori e nel sostegno alle famiglie del territorio.