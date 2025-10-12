Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di Agrilevante, la più importante manifestazione del Sud Italia dedicata alle macchine, tecnologie e servizi per l’agricoltura mediterranea, che ha visto la presenza attiva e qualificata di Confagricoltura Bari-BAT, nell’ambito dello stand della Confederazione e in occasione degli eventi organizzati da Confagricoltura Puglia.

L’ organizzazione ha partecipato con uno confermandosi punto di riferimento per agricoltori, tecnici e imprese del territorio, in un’edizione che ha registrato numeri record in termini di visitatori, aziende presenti e incontri tematici. “Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta – dichiarano da Confagricoltura Bari-BAT – La nostra partecipazione ad Agrilevante ha confermato il ruolo centrale dell’agricoltura barese e della BAT nel panorama agricolo nazionale e mediterraneo. Abbiamo portato le istanze delle imprese, parlato di innovazione, sostenibilità, formazione e filiere produttive, aprendo un dialogo costruttivo con istituzioni e stakeholder”.

Durante i giorni della fiera, Confagricoltura Bari-BAT ha promosso incontri tematici su temi cruciali per il futuro del comparto: dal ricambio generazionale all’agricoltura 4.0, dall’uso sostenibile delle risorse all’accesso ai fondi europei. Grande attenzione è stata riservata anche alla promozione dei prodotti del territorio, simbolo di qualità, tradizione e capacità di innovazione.

La chiusura di Agrilevante rappresenta per Confagricoltura Bari-BAT non un punto di arrivo, ma una nuova partenza: l’impegno prosegue con ancora maggiore determinazione, al fianco delle imprese agricole, per valorizzare un comparto strategico per l’economia e lo sviluppo sostenibile del territorio.