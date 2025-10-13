Ad Antalya (Turchia) suona l’inno di Mameli in occasione degli Europei di Beach Sprint, specialità pronta a fare il suo esordio nel programma olimpico a Los Angeles 2028.

Maria Lanciano si laurea campionessa d’Europa nel singolo Under 19 femminile. Capolavoro dell’atleta della LNI Barletta: prima la vittoria nei time trials e agli ottavi di finale, poi il filotto nella fase conclusiva degli Europei dove ad arrendersi, nell’ordine, sono la francese Lou Phillipe, l’austriaca Marlene Kuehr e Aleksandra Grigoreva. In finale, contro l’atleta individuale neutrale, una prestazione di assoluto spessore con grande velocità nella corsa e nell’azione ai remi in acqua, unita all’ abilità nel giro di boa e alla perfetta sintonia con gli handler Cosimo Cascella, Serena Lo Bue e Roberto Pusinelli.

“È bellissimo – la sua gioia – è il mio sogno da quando ho cominciato a remare, non ci posso credere, non mi sembra vero. In partenza ero agitata, poi quando sono partita mi sono messa subito davanti e ho controllato. All’arrivo, quando sono uscita dalla barca, mi sono guardata indietro e appena ho visto che ero davanti avevo il cuore a mille. L’anno scorso ero arrivata a un soffio, ma quest’anno ci sono riuscita. Mio nonno è il mio fan numero uno, ci siamo sentiti dopo la gara ma piangeva, non riusciva nemmeno lui a parlare. Sono felice e dico grazie anche ai miei genitori, vedendo tutti i sacrifici che fanno a casa”.