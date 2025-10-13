Si vanno componendo le liste dei candidati al consiglio regionale della Puglia: siamo alle battute finali per incasellare i nomi che il 23 e 24 novembre potranno essere votati dai cittadini pugliesi. Sono giorni tesi perchè, oltre a dover fare i conti con la concorrenza degli altri partiti, ogni candidato cerca di porsi nella situazione migliore per poter superare la concorrenza interna. Sebbene il candidato del centrosinistra Decaro sia partito con un larghissimo vantaggio, proprio nelle sue liste il fermento è palpabile e in questi giorni e si vocifera addirittura della composizione di una terza lista del presidente per risolvere le tensioni tra candidati. Al momento sarebbero comunque due le civiche di Decaro.

DECARO PRESIDENTE Nella BAT la lista Decaro Presidente vedrebbe candidati i barlettani Ruggiero Marzocca e Michela Diviccaro, il tranese Aldo Procacci, l’amministratore di Bisceglie approdi Nicola Rutigliano e la trinitapolese Antonia Giannella consigliera comunale eletta nella lista a sostegno di Losapio sindaco.

PER DECARO La seconda lista civica vede candidati Ruggiero Mennea e Ruggiero Passero da Barletta, la andriese Daniela Maiorano appena dimessasi dal Partito Democratico. Ancora da definire gli altri due nomi a supporto delle forti candidature già in lista.

PARTITO DEMOCRATICO Non sono esclusi scossoni nella lista del partito democratico che al momento vede candidati l’assessore uscente ai trasporti, la tranese, Debora Ciliento, il segretario regionale del partito Domenico De Santis, il presidente del consiglio di Andria Giovanni Vurchio, il consigliere comunale di Barletta Giuseppe Paolillo e la ex candidata sindaco di Margherita Antonella Cusmai.

M5S Ha superato l’approvazione la lista BAT sottoposta agli iscritti del Movimento 5 stelle e composta dall’andriese consigliere comunale Michele Coratella, il dirigente del settore cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, la canosina Letizia Morra, la spinazzolese Maria Carbone e il barlettano Luca Savella. Non ha ottenuto la deroga per la candidatura al terzo mandato la ex delegata alla cultura con Michele Emiliano Grazia Di Bari.

AVS Tutta da definire la lista dell’Alleanza Verdi Sinistra dove c’è ancora solo la certezza della candidatura del segretario regionale del partito Mino Di Lernia.

Dopo aver tanto tergiversato sul nome del candidato presidente, scelta infine ricaduta sull’imprenditore e ex presidente della fiera del levante Luigi Lobuono (in quota Forza Italia) sono pressocchè composte le liste dei partiti della sua coalizione mentre parte con grave ritardo la redazione delle liste civiche.

FORZA ITALIA Nella BAT si presenteranno per il partito di Berlusconi il consigliere regionale uscente Giuseppe Tupputi e il suo concittadino di barletta, nonché presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte. È in lista anche un altro La Notte, il consigliere regionale uscente Francesco da Bisceglie. La lista presenta anche la candidatura andriese di Luigi Del Giudice mentre sembra aver perso quota il quinto nome: quello della ex sindaca di San Ferdinando Arianna Camporeale.

FDI In Fratelli d’Italia viene ricandidata la consigliera regionale uscente biscegliese Tonia Spina. In lista ci sono l’andriese ex assessore allo sport Flavio Civita, il barlettano Riccardo Memeo e il tranese Andrea Ferri entrambi consiglieri comunali in carica. In via di definizione il quinto nome della lista.

LEGA La Lega, che ha riunito in sé il movimento regionale Puglia Popolare, la lista UDC e il Nuovo Psi, si presenta ai nastri di partenza con Nicola Civita, consigliere comunale di Andria, Ruggiero Grimaldi consigliere comunale di Barletta, Carlo Laurora assessore di Trani, Antonia Iodice assessore all’ambiente a Trinitapoli. Il quinto nome potrebbe essere più una suggestione: quella del generale Roberto Vannacci vicesegretario nazionale della Lega.

CIVICHE LOBUONO Della lista di Noi Moderati è emerso per ora solo il nome di Rocco di Leo, consigliere comunale a Barletta, ma anche Lobuono dovrebbe presentare almeno una lista civica, cosiddetta del presidente ma al momento se ne conoscono solo i nomi: La Puglia con Noi e Italia Liberale.

Michele Marmo