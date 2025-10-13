Proseguono i lavori riguardanti la sostituzione di 140 Km di cavi elettrici interrati (risalenti agli anni 60) con quelli di ultima generazione in grado di resistere alle alte temperature estive (causa di black out) e di garantire risparmio energetico. In questi giorni il cantiere è impegnato su Via Foggia fino alla rotonda di via Regina Margherita.

Proprio in previsione di questi lavori i cittadini, che giustamente si lamentano delle condizioni dell’asfalto di via Foggia, devono sapere che l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno effettuare il rifacimento del manto stradale, sebbene si aveva (e si ha) la consapevolezza degli enormi disagi causati agli automobilisti. Intervenire prima sarebbe stato un imperdonabile e inutile spreco di denaro pubblico che avrebbe generato il disappunto di molti cittadini per l’asfalto prima posato e poi compromesso dai lavori a farsi.

Opportuno, inoltre, sapere che la copertura del manto stradale oggetto dei lavori di scavo viene effettuato con il cosiddetto binder asfalto, ovvero una copertura provvisoria.

Dopo il periodo di assestamento per i prevedibili cedimenti stradali nella zona di scavo (circa 60 giorni come da regolamento comunale) sarà effettuata la posa dell’asfalto definitivo.

Per le stesse motivazioni non è stato effettuato nessun intervento sul manto stradale del Lungomare Pietro Paolo Mennea, anch’esso in condizioni precarie, in quanto sarà la prossima arteria interessata dal posizionamento dei nuovi cavi appena terminati i lavori in via Foggia. Considerata la straordinaria importanza dei lavori si chiede ai cittadini di sopportare pazientemente i disagi.