L’Amministrazione comunale regala ad Ottobre
importanti novità in tema di animazione culturale e promozione della
lettura negli spazi della Biblioteca di Comunità presso Palazzo San
Domenico. Con lo slogan “La biblioteca che vive. Storie, creatività e
innovazione nel cuore di Barletta” nascono, su impulso dell’Assessorato
alla Cultura, nuove, brillanti iniziative affidate all’organizzazione
della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta d’intesa con la
ditta “Pirene” S.r.l., affidataria del servizio. Ramificandosi
attraverso cinque articolati ed interessanti percorsi progettuali,
sapranno coinvolgere l’ampio panorama giovanile in età scolare (e non
soltanto) dal corrente mese sino a Giugno 2026.
Il progetto, interamente finanziato da “Community Library, Biblioteca di
Comunità” nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020, oltre a
potenziare il “sistema delle biblioteche” cittadino già avviato con
perentorio successo attraverso le nuove sedi di Palazzo San Domenico e
della ex Cantina Sperimentale, punta ad ampliarne offerta e funzioni
fornendo alla comunità innovazione trasversale per promuovere la lettura
e la cultura. “La biblioteca che vive”, richiamando l’attenzione sul
modello evoluto di biblioteca rappresentato dall’ex Convento di Palazzo
San Domenico (restituito dall’Amministrazione comunale alla pubblica
fruibilità dopo recenti interventi di riqualificazione), punta
soprattutto al coinvolgimento degli studenti per affiancarli in un iter
formativo conformato alle attività di più ampio gradimento, eleggendolo
a pieno merito luogo privilegiato di aggregazione, socializzazione e
apprendimento dinamico e per questo culturalmente stimolante.
L’elenco dettagliato delle attività:
• Corsi di Scrittura creativa e Storytelling. Per gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado, si svolgerà ogni sabato
pomeriggio dal 25 Ottobre al 27 Giugno 2026.
• Laboratori di Riscrittura filmica. Riservato agli studenti di scuole
superiori di secondo grado, saranno programmati ogni venerdì pomeriggio
dal 24 Ottobre al 20 Febbraio 2026.
• Corsi di Storyboard. Ideati per alunni di scuole primarie e
secondarie, si svolgeranno ogni domenica pomeriggio dal 26 Ottobre al 7
Giugno 2026. Prevista anche la frequenza di domenica mattina, dal 24
Maggio al 7 Giugno 2026.
• Laboratorio di Booktrailer. Dal 18 Gennaio al 17 Maggio 2026.
• Attività di Gamification. Coinvolgeranno gli alunni delle scuole
primarie e studenti di scuole secondarie e di primo grado. Anche per
quest’ultima possibilità sono previste sia frequenze mattutine – ogni
domenica dal 26 Ottobre all’11 Gennaio 2026 – che pomeridiane, nei
venerdì dal 27 Febbraio al 26 Giugno 2026.
Per iscriversi ai corsi sarà necessario inquadrare il QR code presente
nella locandina allegata o cliccare sul link:
https://docs.google.com/forms/