L’Amministrazione comunale regala ad Ottobre

importanti novità in tema di animazione culturale e promozione della

lettura negli spazi della Biblioteca di Comunità presso Palazzo San

Domenico. Con lo slogan “La biblioteca che vive. Storie, creatività e

innovazione nel cuore di Barletta” nascono, su impulso dell’Assessorato

alla Cultura, nuove, brillanti iniziative affidate all’organizzazione

della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta d’intesa con la

ditta “Pirene” S.r.l., affidataria del servizio. Ramificandosi

attraverso cinque articolati ed interessanti percorsi progettuali,

sapranno coinvolgere l’ampio panorama giovanile in età scolare (e non

soltanto) dal corrente mese sino a Giugno 2026.

Il progetto, interamente finanziato da “Community Library, Biblioteca di

Comunità” nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020, oltre a

potenziare il “sistema delle biblioteche” cittadino già avviato con

perentorio successo attraverso le nuove sedi di Palazzo San Domenico e

della ex Cantina Sperimentale, punta ad ampliarne offerta e funzioni

fornendo alla comunità innovazione trasversale per promuovere la lettura

e la cultura. “La biblioteca che vive”, richiamando l’attenzione sul

modello evoluto di biblioteca rappresentato dall’ex Convento di Palazzo

San Domenico (restituito dall’Amministrazione comunale alla pubblica

fruibilità dopo recenti interventi di riqualificazione), punta

soprattutto al coinvolgimento degli studenti per affiancarli in un iter

formativo conformato alle attività di più ampio gradimento, eleggendolo

a pieno merito luogo privilegiato di aggregazione, socializzazione e

apprendimento dinamico e per questo culturalmente stimolante.

L’elenco dettagliato delle attività:

• Corsi di Scrittura creativa e Storytelling. Per gli alunni delle

scuole primarie e secondarie di primo grado, si svolgerà ogni sabato

pomeriggio dal 25 Ottobre al 27 Giugno 2026.

• Laboratori di Riscrittura filmica. Riservato agli studenti di scuole

superiori di secondo grado, saranno programmati ogni venerdì pomeriggio

dal 24 Ottobre al 20 Febbraio 2026.

• Corsi di Storyboard. Ideati per alunni di scuole primarie e

secondarie, si svolgeranno ogni domenica pomeriggio dal 26 Ottobre al 7

Giugno 2026. Prevista anche la frequenza di domenica mattina, dal 24

Maggio al 7 Giugno 2026.

• Laboratorio di Booktrailer. Dal 18 Gennaio al 17 Maggio 2026.

• Attività di Gamification. Coinvolgeranno gli alunni delle scuole

primarie e studenti di scuole secondarie e di primo grado. Anche per

quest’ultima possibilità sono previste sia frequenze mattutine – ogni

domenica dal 26 Ottobre all’11 Gennaio 2026 – che pomeridiane, nei

venerdì dal 27 Febbraio al 26 Giugno 2026.

Per iscriversi ai corsi sarà necessario inquadrare il QR code presente

nella locandina allegata o cliccare sul link:

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSeS_zLoo-xlFI6AlufC kHDWJD-GKp_XJhaPCDrbJqaWC5HVFQ /viewform