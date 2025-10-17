Si informa la cittadinanza che il Settore Welfare del Comune di Barletta, in collaborazione con le Terme di Margherita di Savoia, organizza un servizio gratuito di trasporto per un ciclo di cure termali della durata di 12 giorni consecutivi rivolto ai cittadini anziani in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Barletta;

età pari o superiore a 65 anni;

autosufficienza;

possesso di prescrizione medica (ricetta rossa).

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo, indicando il ciclo di cure termali prescelto. Il modulo di domanda è disponibile:

sul sito istituzionale del Comune di Barletta;

presso il Settore Welfare – Segretariato Sociale, sito in Piazza Aldo Moro n. 16 – 3° piano , nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: ore 9:30 – 12:30 giovedì pomeriggio: ore 15:30 – 17:30

Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 10:00 del 24/10/2025 presso lo stesso ufficio (Settore Welfare – Segretariato Sociale). Le richieste saranno esaminate in ordine di arrivo e solo se corredate della seguente documentazione:

prescrizione medica (anche in copia), riportante l’indicazione di un ciclo di cure termali della durata di 12 sedute; copia di un valido documento di identità.

Si precisa che le prestazioni riabilitative motorie e respiratorie, riservate ai soli cittadini pugliesi, sono cumulabili con altri cicli di cure termali.

L’Amministrazione Comunale garantirà la gratuità del solo servizio di trasporto.

L’accesso ai cicli di cure termali comporta il pagamento del ticket sanitario, salvo eventuali esenzioni previste per legge.