Martedì 21 Ottobre 2025, alle ore 17, presso la Sala Convegni di Palazzo San Domenico (in via Cavour) è in programma la pubblica presentazione della proposta di PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) del Comune di Barletta, elaborato coerentemente alle Direttive della Comunità Europea che prevedono un processo partecipativo di redazione del documento.

La locale Amministrazione ha aderito al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) consistente in un’iniziativa volontaria dell’Unione Europea, lanciata nel 2008, che unisce le città europee per promuovere azioni coordinate contro i cambiamenti climatici. I Comuni aderenti si impegnano volontariamente a ridurre le emissioni di gas serra, a migliorare l’efficienza energetica e ad aumentare le fonti di energia rinnovabile. L’iniziativa si è evoluta andando ad includere anche l’adattamento ai cambiamenti climatici e altri obiettivi più ambiziosi, come la riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. Il PAESC è in definitiva il documento redatto dai Comuni che hanno aderito e sottoscritto il summenzionato Patto dei sindaci con il quale si vanno a descrivere tutte le misure concrete per raggiungere gli obiettivi stabiliti, ovvero Mitigazione, Adattamento e Integrazione.