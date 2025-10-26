La prevenzione a supporto della collettività, attraverso la collaborazione tra istituzioni ed enti del terzo settore. Tiziana Dimatteo (Commissario straordinario della Asl Bt), Valerio Massimo Acanfora (Comandante della Capitaneria di Porto di Barletta) e Lucia Negroponte (Presidente A.N.D.O.S. di Barletta) hanno sottoscritto un importante protocollo di intesa per promuovere attività di informazione e comunicazione a supporto delle attività di screening oncologici.

L’obiettivo del protocollo di intesa è quello di promuovere la prevenzione della salute tra i dipendenti della Capitaneria di Porto di Barletta e di sviluppare attività di divulgazione delle attività di prevenzione che consentano di avere la massima adesione ai programmi di screening attivi sul territorio regionale. Asl, Capitaneria di Porto di Barletta e l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) si impegnano, con questo protocollo di intesa, a contribuire alla realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere e la consapevolezza dei cittadini e in particolare dei dipendenti della Capitaneria di Porto, a condividere programmi di educazione alla salute e a sviluppare azioni specifiche mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità.

“Si tratta di un protocollo di intesa che sancisce una collaborazione importante – dice Tiziana Dimatteo – che ci darà la possibilità di sviluppare azioni mirate di promozione di corretti stili di vita e di adesione agli screening oncologici. La prevenzione è lo strumento più potente a nostra disposizione di difesa della nostra salute e della salute della collettività.

Il Comandante ACANFORA ha aggiunto: “ Ringrazio il commissario Straordinario ASL BT Tiziana Dimatteo e la Presidente A.N.D.O.S. Lucia Negroponte per l’importante collaborazione che mette al primo posto la prevenzione e la salute del cittadino e del personale dipendente della Capitaneria di Porto di Barletta”.