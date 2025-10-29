L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie si prepara a vivere un intenso momento di preghiera e di riflessione in occasione della Veglia missionaria diocesana, che si terrà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20 presso la parrocchia San Giacomo in Barletta.

L’incontro, presieduto dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, promosso dal Centro Missionario Diocesano, sarà un’occasione per rinnovare lo spirito missionario che anima la Chiesa e per riscoprire la bellezza di essere “missionari di speranza tra le genti”, secondo il tema proposto per questa edizione.

Durante la serata, i partecipanti avranno la possibilità di ascoltare la testimonianza di padre Stefano Giudici, missionario comboniano e superiore dello scolasticato internazionale di Casavatore (NA). Il suo racconto offrirà uno sguardo vivo e concreto sull’impegno dei missionari che, in ogni parte del mondo, annunciano il Vangelo e promuovono la dignità di ogni persona.

La Veglia missionaria diocesana avrà sullo sfondo la figura di Padre Raffaele Di Bari, missionario comboniano, nativo di Barletta, di cui quest’anno ricorre il 25° anniversario della sua uccisione, avvenuta il 1° ottobre 2000, in Uganda, mentre si apprestava ad andare in un villaggio per celebrare la messa e i battesimi ai bambini.