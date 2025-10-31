La musica barlettana approda su Rai 1. La band “Sotto alle Casere Vostre”, formazione ormai simbolo dell’energia e della creatività musicale del territorio, è stata invitata a partecipare alla puntata della trasmissione “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, che andrà in onda sabato 1 novembre dalle ore 17:10.

Nella parte finale del programma, la conduttrice dedica uno spazio speciale ai talenti emergenti provenienti da tutta Italia e, proprio in questo prestigioso contesto, si esibiranno i musicisti barlettani, portando sul piccolo schermo la loro inconfondibile carica swing e l’ironia che da sempre li contraddistingue.

Nati e cresciuti a Barletta, i “Sotto alle Casere Vostre” hanno costruito nel tempo un’identità musicale originale, capace di fondere ritmi swing, jazz e folk urbano in una formula di intrattenimento travolgente e raffinata. La loro carriera, costellata di concerti, eventi e partecipazioni a festival in tutta la Puglia e non solo, li ha resi un punto di riferimento per l’intrattenimento musicale dal vivo, conquistando un pubblico sempre più vasto e diventando uno dei nomi più amati della scena musicale locale e regionale.

L’invito a esibirsi a “Ciao Maschio” rappresenta un riconoscimento importante per la loro carriera e un motivo d’orgoglio per l’intera comunità barlettana. Portare il nome della città su una rete nazionale come Rai 1 significa valorizzare il talento e la vitalità artistica di un territorio che continua a esprimere eccellenze nel panorama culturale italiano.

«Siamo emozionati e onorati di poter rappresentare la nostra città in un contesto così prestigioso», raccontano i membri della band. «È un sogno che si realizza e un punto di partenza per nuove avventure musicali. Dedichiamo questo traguardo a tutti coloro che ci hanno sempre sostenuti, dal nostro pubblico agli amici di Barletta che credono nella musica dal vivo».

Con la loro esibizione a “Ciao Maschio”, i “Sotto alle Casere Vostre” confermano la loro crescita artistica e la capacità di unire talento, ironia e passione in una formula che conquista ogni tipo di pubblico.

La partecipazione televisiva della band sarà anche l’occasione per far conoscere a livello nazionale il loro stile unico, fatto di coinvolgimento, spontaneità e passione per la musica autentica. Un passo importante per una formazione che, partendo da serenate cantate “sotto alle casere” di giovani innamorati, sta conquistando palcoscenici sempre più prestigiosi.