“Rientreranno in funzione il prossimo 3 novembre gli ascensori del sottopasso pedonale collegante via Milano con via Fracanzano, dopo i necessari interventi di manutenzione straordinaria e la relativa certificazione di sicurezza.

Da Sindaco mi auguro che gli atti vandalici che hanno determinato i ripetuti fermi degli ascensori abbiano a cessare perché il loro ripetersi comporta disagio alle mamme, agli anziani e alle persone con disabilità, nonché un gravoso impegno economico per le casse comunali e un notevole carico di lavoro per gli uffici tecnici a causa delle complesse procedure manutentive.

Ai cittadini che giustamente chiedono controlli rispondo che non è possibile assegnare questo compito a personale comunale perché non è prevista nella dotazione organica una figura professionale dedicata a questa funzione. Si ricorda infine che nell’impianto è attivo il sistema di audio/videosorveglianza grazie al quale stiamo perseguendo persone che non hanno rispettato i divieti imposti dalla segnaletica presente in prossimità degli impianti.

Mi auguro che ora prevalga da parte di tutti il civismo e il rispetto per questo bene pubblico. Nell’assicurarvi che il mio impegno per il ripristino dell’impianto è stato pressoché quotidiano, chiedo scusa per i disagi che avete dovuto affrontare”.