Prosegue la campagna elettorale del Segretario regionale del Partito Democratico, candidato al Consiglio regionale pugliese nella provincia di Barletta – Andria – Trani.

Lunedì 3 novembre, alle 19, Domenico De Santis inaugurerà il suo comitato elettorale a Barletta, in via Ferdinando D’Aragona, 25. Sarà l’occasione per presentare il suo programma, racchiuso in un impegno, “Mi batto per la Bat”, e per incontrare i cittadini e le cittadine. Insieme a Domenico De Santis interverrà anche Paolo Romano, consigliere regionale PD della Lombardia e componente della Sumud Flotilla. Romano, 29 anni, è stato l’ultimo degli esponenti politici italiani a essere stato rilasciato dalle autorità israeliane e fare ritorno in Italia. Lunedì sera racconterà l’impresa di Sumud Flotilla, il carcere e la guerra vista da vicino, la violenza che nasce dalla propaganda e la necessità di una pace giusta.