Il Comune di Barletta, tramite il Settore Welfare, ha aggiornato la pagina web dedicata all’Ufficio di Prossimità accessibile dal seguente link:
Cosa offre l’Ufficio di Prossimità?
L’Ufficio di Prossimità è progetto nato dall’azione sinergica tra Comune, Ministero della Giustizia e Regione Puglia, per garantire a tutti i cittadini un accesso più facile e gratuito agli istituti di protezione giuridica, come l’Amministrazione di Sostegno.
Cosa troverete sulla nuova pagina web?
La pagina aggiornata (accessibile dall’Aree Tematiche/Welfare Servizio Sociale Online, della rete civica) contiene ogni informazione utile e, soprattutto, un breve video illustrativo che spiega in modo semplice tutti i servizi offerti.
Un progetto in espansione
L’importanza e la crescita di questo servizio sono state recentemente ribadite anche durante l’ultimo webinar di novembre che ha coinvolto i referenti del progetto per la Regione Puglia, i referenti del Tribunale di Trani e i responsabili degli UdP dei Comuni del circondario del Tribunale di Trani.