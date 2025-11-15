Il Comune di Barletta, tramite il Settore Welfare, ha aggiornato la pagina web dedicata all’Ufficio di Prossimità accessibile dal seguente link:

Cosa offre l’Ufficio di Prossimità?

L’Ufficio di Prossimità è progetto nato dall’azione sinergica tra Comune, Ministero della Giustizia e Regione Puglia, per garantire a tutti i cittadini un accesso più facile e gratuito agli istituti di protezione giuridica, come l’Amministrazione di Sostegno.

Cosa troverete sulla nuova pagina web?

La pagina aggiornata (accessibile dall’Aree Tematiche/Welfare Servizio Sociale Online, della rete civica) contiene ogni informazione utile e, soprattutto, un breve video illustrativo che spiega in modo semplice tutti i servizi offerti.

Un progetto in espansione

L’importanza e la crescita di questo servizio sono state recentemente ribadite anche durante l’ultimo webinar di novembre che ha coinvolto i referenti del progetto per la Regione Puglia, i referenti del Tribunale di Trani e i responsabili degli UdP dei Comuni del circondario del Tribunale di Trani.