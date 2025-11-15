Si informano i cittadini di Barletta che il Settore Welfare ha provveduto ad un ulteriore aggiornamento della pagina web “Carta Dedicata a Te 2025”, mettendo a disposizione dei beneficiari di Barletta un breve video che, in maniera semplice illustra le modalità di ritiro ed utilizzo della carta, in aggiunta ad ogni altra informazione utile reperibile in detta pagina.
Si indica il link di accesso alla pagina web per la visione del video illustrativo:
https://www.comune.barletta.bt.it/sito/pagina/207376-carta-dedicata-a-te