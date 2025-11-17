“Se è vero come è vero che la civiltà di un popolo è possibile misurarla anche dallo stato delle proprie carceri e dal trattamento che viene riservato a chi deve scontare una pena è con particolare attenzione che comunico una importante iniziativa in tal senso che vede la Regione Puglia impegnata concretamente nel rafforzare la sfera della tutela dei legami familiari delle persone detenute attraverso una nuova azione congiunta a sostegno della genitorialità”. Così Ruggiero Mennea delegato al Welfare della Regione Puglia.

“Con il Dipartimento Welfare della Regione Puglia e l’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ci siamo concentrati lungo l’asse del rafforzamento delle politiche sociali rivolte ai nuclei familiari coinvolti dall’esperienza detentiva promuovendo progettualità realizzate dagli enti del Terzo Settore che favoriscano il mantenimento e il miglioramento della relazione tra genitori detenuti e figli minori”, ha proseguito Mennea.

“In un ottica di collaborazione istituzionale volta alla reale necessità di venire incontro alle esigenze di chi vive il dramma della reclusione intendiamo proseguire il lavoro di costruzione di un sistema regionale capace di coniugare tutela delle relazioni familiari, supporto ai processi educativi e pieno rispetto dei principi costituzionali di recupero e reinserimento sociale”, ha concluso Mennea.