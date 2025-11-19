Giovedì 20 novembre alle ore 18.30, a Barletta, nella sala La Terrazza in viale Regina Elena 110, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale della lista Avanti Popolari con Decaro per le imminenti elezioni regionali del 23 e 24 Novembre.

Introduce Pasquale Ciocia, modera Francesco Spina. Presenzieranno Anna Campese, Raffaella Merra, Antonio Nespoli e Stefania Daddato. Interverranno i candidati alle Regionali Lilla Bruno, Enza Dimaggio, Vittoria Sasso, Vito Tupputi e Ruggiero Mennea.

“Questo evento rappresenta un momento durante il quale potremo ragionare su quanto abbiamo realizzato durante questa campagna elettorale che come nel nostro stile personale e comportamentale è stata fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sull’impegno concreto per il territorio. Desidero ringraziare le tantissime cittadine e cittadini che in queste settimane in un clima di dialogo aperto e costruttivo ci hanno dato la possibilità di riflettere sui bisogni reali da portare all’attenzione della agenda politica del fare senza sotterfugi e comportamenti incentrati sull’illegalità. Abbiamo ribadito, con naturalezza e sincerità, il nostro stile comportamentale che vede al primo posto l’onestà e la voglia di fare bene per tutta la comunità. Il nostro progetto politico è un seme che vuole far sbocciare le persone, i bisogni reali e le potenzialità della nostra terra. Il sostegno umano e politico ricevuto da parte del candidato presidente Antonio Decaro che più volte è intervenuto nelle nostre iniziative dimostra quanto e come ci sia completa condivisione di raggiungimento di tutti quegli obiettivi che renderanno ancor più competitiva la nostra amata Regione Puglia”, ha dichiarato Ruggiero Mennea.