La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la Puglia dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, toccando 18 comuni e un sito UNESCO, in un percorso che unisce territorio, cultura e comunità. L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario ufficiale del Viaggio della Fiamma. Un cammino simbolico che attraverserà l’Italia esaltando lo spirito olimpico e accompagnato dai Presenting Partner Coca-Cola ed Eni, protagonisti di eventi e iniziative speciali lungo tutte le tappe.

Il percorso in Puglia

Dopo il passaggio in Basilicata, la Fiamma entrerà in Puglia lunedì 29 dicembre toccando: Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e Taranto (Piazza Archita).

Il 30 dicembre il viaggio proseguirà nel Salento con tappe a: Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e Lecce (Piazza Angelo Rizzo).

Il 31 dicembre, direzione Nord: Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e arrivo a Bari (Largo Giannella), dove si terrà la grande city celebration di San Silvestro.

Il 1° gennaio, la Fiamma ripartirà da Bari verso: Trani, Barletta, Foggia, per poi lasciare la regione diretta in Molise verso Campobasso.

Ogni giornata si concluderà con l’accensione del braciere, momento centrale delle celebrazioni nelle città ospitanti. Musica, spettacoli, performance artistiche e attività con le comunità locali accompagneranno le tappe pugliesi. A raccontare il passaggio della Fiamma sui social sarà il comico pugliese Gerry Cassano, presente anche sul palco di Bari per la festa del 31 dicembre.