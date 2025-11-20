Nella cornice de “La notte dei gladiatori” a San Giuseppe da Copertino – Lecce, domenica 16 novembre, il barlettano Daniele Scuro, atleta 25enne della palestra Sportslab (Kombat academy), già campione italiano wka e fight one e campione europeo ISKA, ho vinto il titolo di campione del mondo WKU pro L1 rules 57kg in un match combattutissimo di 5 riprese da 3 minuti. Il quotatissimo avversario, Karolis Mitasinas è stato il campione di Lituania e campione europeo wka. Nella stessa cornice si è messo in grande evidenza Corrado Corvasce, atleta barlettano della stessa palestra, uscito sconfitto ma osannato dal pubblico che lo riteneva meritevole del titolo europeo. Ottima prestazione anche per Antonella Di Bari.