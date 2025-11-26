Apre all’attività socio-sportiva il corpo basso del “PalaDisfida M.Borgia” e il Sindaco Cannito lo ha annunciato sui propri profili social:

«Cari cittadini, vi annuncio una importante e attesa novità per i giovani. Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione del corpo basso del Paladisfida iniziati nel 2022 (costati circa 1.300.000 euro) la struttura, destinata ad attività ricreative, di laboratori didattici e attività sportive, è disponibile per tutte le associazioni che vorranno utilizzarla. Nello specifico sarà possibile praticare le discipline della danza sportiva, scacchi, scherma, pattinaggio, yoga, tennis da tavolo e attività motorie per anziani.

Premesso che ci sono ancora molti luoghi di aggregazione giovanile da attivare (Palazzetto Marchiselli, Green Park, Campetto di via Leonardo Da Vinci, pattinodromo, per i quali si sta lavorando) siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato che, dopo aver superato ostacoli di natura tecnica e burocratica, ha trasformato un rustico abbandonato e dimenticato dal 2004 in un luogo che soddisferà il bisogno fondamentale dei giovani per stare insieme, provare a sconfiggere l’isolamento sociale e, nel contempo, promuovere il benessere psicofisico attraverso lo sport.

A confermare l’importanza che diamo alla nuova struttura vi abbiamo trasferito l’Assessorato allo sport con gli uffici comunali e presto vi saranno ospitate anche le sedi di Coni e Sport e Salute.

Sono certo che questo spazio diventerà un luogo di crescita per la nostra città. Le associazioni, se interessate, potranno inviare la richiesta all’indirizzo: [email protected] oppure possono recarsi direttamente presso l’Ufficio sport, sito nel corpo basso del PalaDisfida, per prendere accordi sull’orario di utilizzo della struttura.

L’Amministrazione comunale ha deciso che il costo è di appena un euro all’ora venendo, così incontro alle associazioni dal punto di vista economico. La struttura sarà aperta dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 23».