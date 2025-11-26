Le isole ecologiche informatizzate di Barletta saranno presentate nel corso di una conferenza stampa programmata alle ore 10.30 di venerdì 28 novembre 2025 a Palazzo San Domenico (via Cavour). Interverranno il Sindaco Cosimo Cannito, l’Assessora all’Ambiente Mihaela Albanese, la Presidente del CdA di Bar.S.A. S.p.A. Alessia De Finis e, per conto dell’area comunicazione della società benefit “Officine Sostenibili”, Annamaria Piscitelli.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Barletta d’intesa con Bar.S.A. S.p.A., è di imminente attivazione con gli obiettivi prioritari di potenziare il servizio di raccolta differenziata e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.