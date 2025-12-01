Torna l’appuntamento con “La Stanza Divina Itinerante” nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, in collaborazione con la Questura di Barletta-Andria-Trani. Come è noto, La Stanza Divina ubicata nel Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta, prima in Italia e unica in Puglia (antiviolenza, bullismo, cyberbullismo, suicidi, donata dal questore dott. Alfredo Fabbrocini alla nostra associazione per sensibilizzare a fenomeni di stretta attualità) grazie a un protocollo d’intesa siglato con Comune di Barletta, Asl Bat, Questura Bat, Provincia Bat e il sostegno del Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia, offre assistenza legale, medica e psicologica gratuite a chiunque ne fa richiesta. La giornata di sensibilizzazione e formazione è prevista per il 5 dicembre dalle 9:30 alle 12:30 circa nella Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta con gli studenti del liceo Classico “Alfredo Casardi”.

«Purtroppo i nostri ragazzi sono molto fragili e vulnerabili e hanno particolarmente bisogno di noi. Si rende dunque necessario un nostro intervento mirato, con testimonianze e voci autorevoli», ha detto la presidente regionale della Stanza Divina, Agata Oliva. Ad inaugurare questo nuovo momento di confronto con le scuole il direttore dell’ufficio scolastico regionale dott. Giuseppe Silipo, e il dott. Domenico Pignotti dell’ufficio scolastico provinciale Bat, a testimoniare quanto per la comunità scolastica sia importante un punto di riferimento come La Stanza Divina per i nostri ragazzi.

Al tavolo anche il Questore della Bat dott. Alfredo Fabbrocini, promotore della Stanza Divina, la presidente regionale della Stanza Divina avv. Agata Oliva, la giornalista di Telenorba dott.ssa Cav. Francesca Rodolfo presidente dell’associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud, a cui la stanza è stata donata, la referente del bullismo e del cyberbullismo del liceo classico, prof. Rachele Dileo e il dirigente scolastico del liceo classico Casardi, prof. Serafina Maria S.Ardito. I saluti sono affidati al sindaco Mino Cannito e all’assessore ai servizi sociali del Comune, Magdala Spinazzola.