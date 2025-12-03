Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve“, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 3 dicembre su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori,renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Il tour debutterà il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova per poi proseguire in tutta Italia, ecco le date annunciate: 27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival 7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank

9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park

14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica

15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello

23 luglio – Palmanova(UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle

24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026

2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival

7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival 9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live

19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival

23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello

29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina

30 agosto Macerata – Sferisterio

2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music

4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest

7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone