Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve“, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.
Il tour debutterà il 27 giugno 2026 dall’Arena del Mare al Porto Antico di Genova per poi proseguire in tutta Italia, ecco le date annunciate:
27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park
14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica
15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello
23 luglio – Palmanova(UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle
24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026
2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival
7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival
19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival
23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest
27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello
29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina
30 agosto Macerata – Sferisterio
2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music
4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest
7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone